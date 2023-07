Le bodybuilder et influenceur Jo Lindner, alias Joesthetics, meurt à 30 ans

Jo Lindner, bodybuilder et influenceur, est mort à 30 ans. Sa compagne, elle aussi bodybuildeuse, très présente sur les réseaux sociaux, a annoncé son décès ce week-end, sur Instagram.

Le bodybuilder et influenceur allemand Jo Lindner, connu sous le nom de Joesthetics, est décédé d’une rupture d’anévrisme à l’âge de 30 ans. Sa compagne Nicha, elle-même très présente sur les réseaux sociaux où elle donne des conseils de musculation a annoncé la terrible nouvelle sur Instagram. Une plateforme sur laquelle Jo Lindner comptait 8,8 millions d’abonnés.

Impressionnant, mais moins que les 500 millions de vues qu’il cumulait sur sa chaîne YouTube. Jo Lindner est mort d’une rupture d’anévrisme dans les bras de sa conjointe. "Il était dans mes bras... tout cela est arrivé trop vite... Il y a 3 jours, il m'a dit qu'il avait mal au cou... nous ne nous en sommes pas vraiment rendu compte... jusqu'à ce qu'il soit trop tard", a-t-elle confié sur Instagram.

YouTubeur spécialisé dans le fitness et la musculation, Tibo In Shape a réagi au décès et lancé un avertissement: "Le dopage, c’est pas pour rire". Sur son propre site, le Youtubeur alerte sur les substances dangereuses auxquelles ont recours les adeptes de la prise de masse, dont certaines, comme les stéroïdes, peuvent entraîner la mort dans des circonstances semblables à celles du décès de Jo Lindner.

Sa compagne a tenu a rappelé sur instagram que le défunt avait reconnu l'usage de stéroïdes dans sa pratique: "Il n’y a aucune raison de ne pas le croire", a-t-elle soulignant, estimant par ailleurs que la cause de sa mort pouvait se trouver ailleurs. Elle a rendu hommage à un homme "si doux, gentil, fort, travailleur, loyal, honnête et intelligent, une personne fabuleuse et incroyable".

Le bodybuilder de renom Cedric McMillan a succombé à une crise cardiaque en 2022, tout comme Shawn Roden en 2021, disparu la même année que George Peterson, dont l'autopsie avait conclu que l'utilisation de stéroïdes anabolisants avait entraîné son décès à l'âge de 37 ans.

"Les stéroïdes agissent beaucoup sur le coeur, sur l'aorte, sur le foie, sur les reins, ça provoque de l'hypertension. J'avais de l'hypertension, j'ai dû la soigner. Cela peut provoquer la perte d'élasticité des vaisseaux sanguins, jouer sur les dépôts dans les vaisseaux. J'ai un ami qui a perdu deux reins", nous confiait en 2018 Denis Tchoumatchenko, bodybuilder français et dopé assumé.