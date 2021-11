La star du culturisme, Shawn Rhoden, est décédée à seulement 46 ans

Shawn Rhoden, bodybuilder star et ancien Mr. Olympia est mort ce samedi des suites d’une crise cardiaque à 46 ans.

Il était l’un des plus célèbres bodybuilders de la planète. Shawn Rhoden, icône du culturisme, est mort ce samedi 6 novembre à 46 ans. C’est son entraîneur, Chris Aceto qui a annoncé la triste nouvelle au média américain “Génération Iron”.

L’Américain a été retrouvé mort chez lui samedi. Selon les médecins, il a succombé à une crise cardiaque. Le compétiteur avait déjà été frappé par deux crises cardiaques en 2020. L’enquête menée actuellement autour de sa mort n’a pas encore déterminé si des produits dopants auraient été à l’origine de sa disparition. Le bodybuilder avait été récemment hospitalisé et aurait eu besoin d’une intervention chirurgicale d’urgence après avoir découvert que son artère gauche fournissant du sang à son cœur était obstruée.

2018, l’année de la consécration

Shawn Roden, un culturiste qui a commencé la musculation dans les années 90 mais qui s’était blessé gravement à plusieurs reprises freinant son ascension. La perte de son père quelques années plus tard le fait sombrer dans l’alcoolisme et assombrit encore plus ses rêves de compétition. Il devient finalement professionnel en 2010 et participe à son premier Mr. Olympia - plus grande compétition de culturisme- où il se classe à la 11ème place. L’année suivante, il monte sur le podium et décroche la troisième position.

2018 est l’année de la consécration pour l’Américain. Il devient à 43 ans, l’homme le plus musclé de la planète. Il détrône Phil Heat, 7 fois champion entre 2011 et 2017. Il est le compétiteur le plus âgé à avoir remporté Mr. Olympia ce qui rend sa victoire unique. Un documentaire retraçant son parcours difficile réalisé par le média Generation Iron lui est consacré en 2019.

Une année noire pour la discipline

En 2019, il est accusé d’agression sexuelle sur une culturiste dans un hôtel de l’Utah. L’affaire n’a pas eu le temps d’aller à son terme avant sa mort. Cette accusation lui avait valu d’être interdit de se présenter à Mr.Olympia et de défendre son titre.

Celui qui compte près de 2 millions d’abonnés sur Instagram avait posté un dernier post il y a quelques jours sur le réseau social : “ Brick by brick and patience it will take. See you on the other side” (Brique par brique, il faut avoir de la patience. Rendez-vous de l’autre côté.)

Le décès de Shawn Rhoden n’est pas le premier cette année dans le monde du bodybuilding. Les compétiteurs George Peterson, 37 ans, et John Meadow, 49 ans, ont tous les deux trouvé la mort ces derniers mois.





Ce week-end, le monde du fitness a inondé les réseaux sociaux d’hommages à Shawn Rhoden. Très touché, son partenaire d’entraînement et ami, le Franco-Suisse Stanimal veut se souvenir "des moments qui seront à jamais gravés dans mon esprit. Repose en paix mon frère, mon idole.”