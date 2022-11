Mondiaux de gym: la médaille inattendue de Devillard au saut qui donne des idées pour Paris 2024

Coline Devillard, 22 ans vient de remporter le bronze en saut aux championnats du monde de Gymnastique à Liverpool. C’est la première médaille française sur ces Mondiaux et la première des Bleues depuis celle de Youna Dufournet en 2009. Les médailles d’or et d’argent ont été remportées par les Américaines Jade Carey et Jordan Chiles.

Coline Devillard, quel est votre sentiment après cette médaille de bronze?

Je suis super contente. C’était attendu et inattendu. Je suis très contente.

Qu’est-ce qui a fait la différence aujourd’hui?

C’est un travail mental. J’étais dans un bon état d’esprit. J’ai pris cette finale avec beaucoup de simplicité. J’avais envie de profiter et de faire mon travail et c’est ce qui m’a permis de faire deux jolis sauts et d’avoir cette médaille.

Pouvez-vous nous raconter votre finale?

On était huit en tout et je suis passée deuxième. Je ne regarde pas la deuxième place parce que ça me stresse plus qu’autre chose. Entre les deux sauts, je n’ai pas trop réfléchi. J’ai mis mes poignées, ma magnésie et c’était le moment d’y aller. Je fais une petite faute à la réception du deuxième. Après, ça a été du plaisir d’avoir réussi avec mon coach. C’était ma première finale et je l’ai réussie. Après il y a eu le stress parce qu’il restait des gymnastes à passer. Et à la fin, je pleure de joie.

Comment avez-vous vécu cette attente?

Ça a été compliquée parce que celle qui était derrière moi était favorite. Les Américaines, ce n’était pas une surprise parce qu’elles étaient meilleures. Après, il y a eu la Japonaise où j’ai eu peur parce qu’elle est très bonne en exécution.

C’est la première médaille française en gym depuis 2009: de bon augure pour la suite?

J’espère, maintenant que j’ai une médaille il va falloir que je l’assume et que je continue derrière.

Et maintenant, Paris 2024 dans la tête?

Ça va reprendre en février. Il y aura les championnats d’Europe au mois d’avril. A long terme, l'objectif est de qualifier la France aux Mondiaux puis évidemment les Jeux de Paris. Je suis déjà à côté des Jeux de 2021 en étant remplaçante. Là c’est 2024 ou rien donc je vais tout faire pour aller chercher ma place.