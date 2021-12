Paris 2024 dévoile les contours d'une impressionnante cérémonie d'ouverture

Le comité d’organisation de Paris 2024 a dévoilé ce lundi le bases de son projet de cérémonie d’ouverture des JO sur la Seine. Le spectacle promet d’être au rendez-vous. Le fruit de près de deux ans de travail.

C’est l’une des images qui pourrait marquer ces XXXIIIe Jeux olympiques. Celle de milliers d’athlètes "défilant" sur la Seine à bord de bateaux spécialement affrétés et sous le regard de plus de 600.000 personnes. Le comité d’organisation des JO de Paris a en effet dévoilé ce lundi l’un de ses secrets les mieux gardés du moment: celui de la cérémonie d’ouverture des JO 2024. "L’objectif est d’apporter des choses différentes, nous fait remarquer Michaël Aloisio, directeur de cabinet de Paris 2024. C’est difficile de se réinventer mais c’est ce que nous demande Tony Estanguet (ndlr: président du COJO)." Il y a ainsi eu les nouvelles disciplines (breakdance notamment), l’emblème unique Jeux olympiques-Jeux paralympiques, les épreuves participatives (le marathon, en attendant l’épreuve cycliste ?). Il y aura désormais le gigantisme de cette cérémonie.

Cérémonie d'ouverture Paris 2024 © Paris 2024

Car la France est une habituée des nouveautés en matière de cérémonie avec le renouvellement du genre lors des JO d’Albertville et le somptueux spectacle imaginé par Philippe Decouflé. "Quand on imagine une organisation en France, on n’attend pas une organisation classique, poursuit Aloisio. Il faut savoir que 1 milliard de personnes nous regardent. Jamais autant de personne ne regarderont la France."

Les athlètes défileront au début de la cérémonie

Rendez-vous donc pris le 26 juillet sur la "scène olympique". Sur 6 kilomètres entre les ponts d’Austerlitz et de Iéna, 600.000 personnes pourront prendre part à la cérémonie, soit sur les quais bas (spectateurs munis de billets), soit sur les quais hauts, soit sur les bateaux (pour les loges) on sur les ponts qui surplombent le fleuve (pour les invités). Quatre-vingt écrans géants seront positionnés le long du parcours permettant ainsi à dix fois plus de personnes de suivre le show que s’il s’était déroulé au Stade de France.

Paris 2024, la cérémonie d'ouverture © Paris 2024

Mais la principale nouveauté se situe dans l’organisation elle-même puisque les athlètes défileront au début de la cérémonie. Après avoir embarqué au niveau du pont d’Austerlitz, il leur faudra environ 45 minutes pour descendre la Seine et débarquer au Trocadéro, où se déroulera le protocole. A la nuit tombée, et après le défilé, les spectateurs auront droit à un spectacle proposé par différents artistes, des écran d’eau, démonstrations aériennes ou encore des performances sportives, à l’image de ce qu’avait imaginé Thierry Reboul, alors patron de l’agence évènementielle Ubi Bene, aujourd’hui directeur de la création de Paris 2024, et grand artisan de la journée olympique du 23 juin 2017, lui qui avait installé une piste d’athlétisme… sur la Seine.

Il a fallu convaincre la Préfecture

Un projet qui, à en croire le comité d’organisation, a rapidement trouvé écho du côté de plusieurs acteurs, dont la mairie, mais qui a dû convaincre la préfecture, d’abord réticente. Il a fallu ainsi revoir certaines données comme des jauges à certains endroits ou encore ne pas occuper tous les ponts du parcours. Des discussions et un pas l’un vers l’autre afin de faire aboutir ce projet fou. Quant au coût de l’opération, il est encore trop tôt pour s’avancer. "Mais nous serons dans notre budget", nous assure-t-on du côté de l’organisation.