JO de Paris 2024: Estanguet confiant pour la cérémonie d'ouverture sur la Seine

Invité des "Grandes Gueules du Sport" dimanche sur RMC, Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, a donné quelques détails sur la cérémonie d'ouverture, qui devrait avoir lieu sur la Seine.

C’est un projet ambitieux. Et en même temps un possible casse-tête en terme de sécurité pour les autorités. Bien décidés à marquer les esprits, les organisateurs des Jeux olympiques de Paris 2024 souhaitent une cérémonie d’ouverture sur la Seine plutôt qu’au Stade de France. L’objectif serait de faire défiler les délégations de sportifs sur plusieurs dizaines d'embarcations, avec du public le long des berges. Beaucoup de public, même, puisque cette cérémonie inédite pourrait rassembler jusqu'à deux millions de personnes.

Une idée séduisante qui pose toutefois plusieurs questions. Comment gérer une telle foule ? Combien de policiers et gendarmes devront être mobilisés ? Un comité interministériel, présidé par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avec les principaux acteurs concernés, s’est tenu lundi pour évoquer ce dossier. Si le projet a déjà été qualifié de "déraisonnable" par le préfet de police de Paris, Didier Lallement, Tony Estanguet estime au contraire qu’il est plein de bon sens.

"La sécurité est notre priorité"

"On travaille dur, on veut proposer des JO spectaculaires et populaires. On veut changer le format de la cérémonie d’ouverture, en passant d’une cérémonie avec quelques dizaines de milliers de personnes et des places extrêmement chères, à une cérémonie en centre-ville ouverte au plus grand monde", a expliqué ce dimanche sur RMC l’ancien champion de canoë, aujourd’hui président du Comité d’organisation des JO de Paris. "Plutôt que de reproduire des décors artificiels dans un stade qui sont très coûteux, on va utiliser le décor naturel de Paris et des infrastructures existantes. On y travaille. On a déjà eu un million de personnes récemment sur les Champs-Elysées pour célébrer des footballeurs (après la victoire en Coupe du monde en 2018, ndlr) et il y a chaque année des célébrations avec plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues de Paris. On doit être capable d’organiser une cérémonie d’ouverture en ville, mais on ne prendra aucun risque", a-t-il développé dans "Les Grandes Gueules du Sport".

Malgré les réticences de certains, Tony Estanguet se veut résolument optimiste : "La sécurité est notre priorité. On ne le fera que si on est capables d’assurer cette sécurité. Mais on va y arriver. On a trois ans pour trouver des réponses." Il peut compter sur le soutien d'Emmanuel Macron. "Les équipes travaillent et donc elles ont commencé à regarder l'impératif de sécurité. J'ai croisé tout à l'heure le préfet Khoury (coordinateur national pour la sécurité des JO 2024) qui est en charge de ces sujets et ses équipes vont me donner le cahier des charges. Ce sujet avancera et ira à son terme avec, évidemment les investissements et l'organisation que nous devons mettre en place pour que cela se fasse dans de bonnes conditions", avait expliqué le président de la République mi-octobre auprès de L'Equipe.