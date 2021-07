Tokyo 2020: l'état d'urgence va être réinstauré au Japon pendant les JO

Le gouvernement japonais a confirmé son intention d'instaurer un nouvel état d'urgence sanitaire pendant toute la durée des Jeux olympiques de Tokyo, qui devraient se dérouler avec peu ou pas de spectateurs.

A deux semaines de l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août), le gouvernement japonais a confirmé jeudi son intention d'instaurer un nouvel état d'urgence sanitaire pendant toute la durée des épreuves, laissant présager de JO avec peu ou pas de spectateurs. Les mesures envisagées sont beaucoup moins strictes que les confinements imposés ailleurs dans le monde, limitant au Japon la vente d'alcool et obligeant les bars et restaurants à fermer plus tôt.

Des restrictions pour les manifestations sportives

Mais des restrictions visent les manifestations culturelles et sportives, une question essentielle à deux semaines de l'ouverture des Jeux, prévue le 23 juillet. "Le nombre de nouveaux cas continue d'augmenter à Tokyo, a déclaré jeudi Yasutoshi Nishimura, ministre japonais chargé du dossier Covid-19. Avec l'augmentation des déplacements de personnes, le variant Delta, plus infectieux, représente désormais environ 30% des cas. Ce chiffre devrait encore augmenter".

M. Nishimura a dit que l'état d'urgence sanitaire, qui sera officialisé dans la journée, durerait jusqu'au 22 août et fixerait un plafond de 5.000 spectateurs ou 50% de la capacité d'un site, selon le chiffre le plus bas. L'alcool sera interdit dans les bars et restaurants, qui devront fermer à 20H00. Les événements comme les concerts devront se terminer à 21H00.

"Nous espérons contenir la propagation des infections en plaçant Tokyo en état d'urgence", a affirmé le ministre, précisant que les hospitalisations étaient en hausse chez les quadragénaires et quinquagénaires. Alors que l'archipel nippon a été relativement épargné jusqu'ici par la pandémie de Covid-19, avec environ 14.900 décès officiellement recensés depuis début 2020, son programme de vaccination a progressé très lentement.

Toujours le grand flou sur le nombre des spectateurs

A peine plus de 15% de la population a été entièrement vaccinée jusqu'à présent et des experts craignent que le variant Delta ne provoque une nouvelle vague susceptible de submerger les hôpitaux. La décision sur l'état d'urgence intervient alors que les organisateurs des Jeux olympiques s'efforcent de fixer une fois pour toutes le nombre de spectateurs autorisés sur les sites lors des épreuves.

En mars, ils ont déjà interdit la venue de spectateurs de l'étranger et le mois dernier, ils avaient fixé un plafond de 10.000 spectateurs locaux ou 50% de la capacité d'un site, selon le chiffre le plus bas. Mais les organisateurs ont reconnu que ce nombre pourrait être encore réduit, et que les Jeux pourraient se dérouler à huis clos si la situation s'aggravait. Quelque 11.000 sportifs sont attendus aux JO de Tokyo. Des mesures draconiennes ont été imposées par les organisateurs. Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, doit arriver jeudi à Tokyo.