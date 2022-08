Vice-championnes olympiques, Tarantola et Bové veulent confirmer aux championnats d’Europe d’aviron

Un an après avoir ébloui la France et remporté l’argent aux JO de Tokyo, Laura Tarantola et Claire Bové sont de retour sur un grand championnat. Les rameuses du deux de couple poids léger Français ont acquis un nouveau statut et font partie des favorites des championnats d’Europe.

Sur le bassin des JO 1972 à Munich, Laura Tarantola et Claire Bové ont regoûté à la saveur d’un grand championnat. Un an après la médaille d’argent acquise aux Jeux de Tokyo, le deux de couple poids léger féminin a terminé deuxième de sa série ce jeudi, aux championnats d'Europe. Les premières? Celles qui les avaient battues pour 14 centièmes en finale à Tokyo: les Italiennes Federica Cesarini et Valentina Rodini.

Laura Tarantola et Claire Bové vont donc passer, ce vendredi, par des repêchages. "On a fait une course correcte, même si on est frustrées d’être si loin derrière (presque dix secondes), expliquait après coup Laura Tarantola à RMC Sport. Les conditions n’étaient pas forcément au top (vent fort ndlr) même si on n’aime pas se trouver d’excuses."

"Les sollicitations, on a pris ça comme un jeu"

Pas de panique, mais il ne faudra pas se rater: les Françaises sont désormais attendues sur la scène internationale. "On mise beaucoup sur elles. Objectivement, c’est notre belle cartouche restante, avec le forfait du deux de couple poids léger masculin (pour cause de Covid ndlr) et notre bateau champion olympique Androdias-Boucheron, qui n’est pas venu (par choix)", appuie le Team Manager des Bleus Samuel Barathay.

Inévitablement, la vie des deux Tricolores a changé après l’argent de Tokyo. Les sollicitations, d’abord: "Il y en a eu énormément… On en a profité vraiment à fond avec Claire. On a vraiment pris ça comme un jeu, c’était hyper chouette."

Les sponsors aussi. Pour Claire Bové par exemple, devenue égérie de la célèbre marque de joaillerie Mauboussin. Et la compétition, donc. Après une pause de quelques mois, les Françaises sont revenues à l’entraînement en janvier. Avant de retrouver les confrontations internationales au printemps, signant notamment une deuxième place en Coupe du Monde à Lucerne. Les JO ont fait évoluer des choses "dans la tête". "Ça me donne une légitimité qui me fait dire que je fais vraiment partie des meilleures, et chaque championnat où je vais, c’est pour gagner. Parfois, avant, on se disait 'ouah, elles sont trop fortes!'. Et maintenant on fait aussi partie du paquet, donc c’est chouette."

Les Mondiaux en ligne de mire

A Munich, elles sont vues comme les co-favorites avec les Italiennes. "Avec Claire, on ne se fixe pas d’objectif, on est vraiment à pour se faire plaisir, évacue Tarantola. Après, c’est clair, on fait deuxième à Lucerne derrière les Anglaises, on est vice-championnes olympiques pas loin derrière les Italiennes… Chaque jour est un nouveau départ et on reste concentrées sur l’objectif, on a envie de gagner comme tout le monde."

Pour Samuel Barathay, elles ont en tout cas de beaux arguments: "Quand tu es vice-championne olympique en titre, ça apporte de l’assurance, c’est évident […] Elles ont changé de statut. Même si avant, c’était très compact. Maintenant, il faut rester sur le podium. Dans leur tête à elle, je pense qu’il y a plus de confiance. Avant, elles butaient sur les fins de courses et aux JO elles ont réussi à bien le faire. Ça a cassé un peu ce plafond de verre et maintenant elles ont toutes les armes: le départ, elles savent être fortes au train, finir très fort…"

Ces championnats d’Europe sont aussi une "étape" avant l’objectif majeur de l’année: les Mondiaux à Racice en République Tchèque, fin septembre. Où Laura Tarantola et Claire Bové auront un statut de médailléesolympiques à défendre.

Les résultats du jour:

aucun équipage qualifié directement en finale :

- Le deux sans barreur masculin avec Etienne Juillet et Esteban Catoul éliminé en séries

- En skiff, Aurélie Morizot passera en repêchages ce vendredi

- Le 4 sans barreur féminin passera en repêchages

- Le deux de couple poids léger féminin vice-champion olympique composé de Laura Tarantola et Claire Bové passera en repêchages demain. Elles finissent deuxièmes de leur série derrière les Italiennes championnes Olympiques

- Le quatre de couple féminin passera en repêchages

- La quatre de couple masculin qualifié en demi-finales