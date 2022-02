Natation: des championnats du monde auront finalement bien lieu cet été

La Fédération internationale de natation a annoncé ce lundi l'organisation d'une édition exceptionnelle des championnats du monde en grand bassin pour l'été 2022. La compétition aura lieu en Hongrie.

Une édition exceptionnelle des championnats du monde de natation en grand bassin sera finalement organisée en 2022, du 18 juin au 3 juillet à Budapest, a annoncé la Fédération internationale de natation (Fina) lundi.

Cette annonce intervient moins d'une semaine après le report à l'été 2023, en raison du contexte sanitaire, des Mondiaux de Fukuoka (Japon) initialement prévus en 2021, puis repoussés une première fois au printemps 2022. D'ici aux JO 2024, des championnats du monde en grand bassin doivent ainsi être organisés chaque année, les derniers en janvier 2024 à Doha (à l'origine programmés en novembre 2023).

Deux autres compétitions en 2022

"Le Premier ministre hongrois Viktor Orban et le président de la Fina Husain Al-Musallam ont annoncé aujourd'hui (lundi) un accord avec la capitale hongroise pour organiser des Championnats du monde de natation du 18 juin au 3 juillet 2022", écrit la Fina dans un communiqué. "Cet accord garantit aux athlètes un objectif de championnats internationaux à l'été 2022", poursuit l'organisation.



"Avec quatre Mondiaux de natation et les Jeux olympiques de Paris 2024 dans les quatre prochaines années, nous maximisons les opportunités de concourir et de revenus potentiels pour les nageurs installés et émergents", estime Husain Al-Musallam. Les championnats du monde de natation, qui rassemblent épreuves en bassin, en eau libre, plongeon et natation artistique, sont habituellement organisés tous les deux ans, en année impaire. Mais la pandémie de Covid-19 a chamboulé ce rythme.



Figurent également au calendrier aquatique 2022 deux autres compétitions internationales majeures : les championnats d'Europe en grand bassin à Rome en août et les Championnats du monde en petit bassin (25 m) à Kazan (Russie) en décembre. La dernière édition des Mondiaux en grand bassin remonte à l'été 2019, à Gwangju, en Corée du Sud.