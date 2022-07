Paris 2024: le programme "Savoir Nager" apprend la natation aux jeunes enfants et sauve des vies

Après une édition 2021 réussie, Paris 2024, la ville de Paris et la Fédération française de natation relancent le programme "Savoir nager" cette année. Objectif: apprendre à nager à plusieurs milliers d’enfants.

"J’ai nagé sous l’eau et j’ai tenu sous la barre", "J’ai fait de la natation, on nous apprend à rester la tête hors de l’eau", "C’est important de savoir nager, sinon on peut se noyer"... à la sortie de session de natation, les enfants de 4 à 12 ans ayant participé au programme "Savoir Nager" à Villetaneuse (93) sont unanimes. Fini la peur de l’eau: après la séance, ils sont capables de rentrer, de sortir du bassin et de se déplacer sur toute la longueur avec la tête hors de l’eau.

"On crée des automatismes pour que les enfants soient à l’aise dans l’eau, explique Ana De Sousa Rosa, maître-nageuse du programme 'Savoir nager'. Mais le plus important, c’est de leur apprendre à se sauver en cas de noyade, donc on va sauver des vies."

Apprendre à nager à 5.000 jeunes

"Savoir Nager", c’est un programme mis en place par Paris 2024, la ville de Paris et la Fédération française de natation. Objectif: proposer des cours de natation gratuits à des milliers d’enfants de 4 à 12 ans, venant de territoires pauvres en équipements sportifs et de milieux défavorisés.

"C’est important pour Paris 2024 d’apprendre à nager aux jeunes générations. On va offrir des leçons de natation à environ 5000 jeunes de quartiers populaires qui ne savent pas nager", précise Tony Estanguet, président du comité d’organisation de Paris 2024.

Il s’agit de la deuxième édition du programme, qui avait profité à 1.800 enfants l’année dernière. Au total, 28 établissements parisiens ou de Seine-Saint-Denis proposeront des créneaux tout au long de l’été, notamment pour les enfants qui ne partent pas en vacances.

1.480 noyades recensées l’été dernier

Mot d’ordre de l’opération: agir en prévention des noyades. Les chiffres sont marquants avec 1.480 noyades accidentelles recensées durant l’été 2021, selon le ministère de la Santé.

Des chiffres qui interpellent Camille Lacourt, ancien nageur français: "On ne se sent jamais concerné avant que ça ne nous arrive, déclare le quintuple champion du monde. Beaucoup trop d’enfants entrent en 6e et ne savent pas nager. Dans les quartiers populaires on est à 1 enfant sur 2. L’important c’est que si un jeune tombe dans un lac ou un bassin, il puisse s’en sortir."

Chez les parents, on prend ce programme comme une chance. Aziza a inscrit son fils à Villetaneuse pour la deuxième année consécutive: "C’est important de savoir nager car de nos jours, on part en vacances, on va à la plage, à la piscine. Il suffit d’une minute d’inattention et les enfants se noient." Les stages se déroulent sur 8 à 10 séances consécutives. Après ces sessions, les enfants repartent avec leur certificat d’aisance aquatique.