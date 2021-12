PRONOS PARIS RMC Les paris du 8 décembre sur Wolfsburg - Lille – Ligue des Champions

Notre pronostic : match nul entre Wolfsburg et Lille (3.40)

C’est le match le plus important de cette première partie de saison pour Le LOSC ! Dans un groupe G aussi serré, les Lillois n’ont besoin que d’un point pour valider leur place en huitièmes de finale mais peuvent connaître l’élimination sur la pelouse de Wolfsburg, dernier mais pouvant toujours prétendre à une qualification. Les Dogues sont invaincus depuis sept rencontres, toutes compétitions confondues, et peuvent compter sur un Jonathan David en feu. A l’inverse, les Allemands n’ont plus connu la victoire depuis le 6 novembre. Repartis de Pierre Mauroy avec le match nul à l’aller (0-0), ils n’ont toujours pas perdu à domicile dans la compétition, après un match nul contre Séville (1-1) et une victoire face à Salzbourg (2-1). C’est pourquoi je ne vois aucune des deux équipes l’emporter et donc Lille se qualifier (3.40).

Les autres pronostics sur Wolfsburg – Lille :

Pari du jour : Lille ne perd pas et moins de 3.5 buts (2.10)

Pari de Folie : Lille gagne et David marque (4.40)

MyMatch : Lille ne perd pas, les deux équipes marquent et David buteur (4.40)

L'autre option :

Match nul en Salzbourg et Séville (3.40)

Cote totale des deux paris : 11.56