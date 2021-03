PRONOS PARIS RMC Le pari du jour de Lionel Charbonnier du 3 mars Ligue 1 - France

Mon pronostic : victoire de Monaco à Strasbourg et but de Volland (3.45) !

C'est un Monaco de gala que nous avons devant nos yeux depuis fin décembre. Les Monégasques restent sur treize matches sans défaite dont une victoire magnifique contre le Paris Saint-Germain (2-0). Une série magistrale qui les a remis non seulement dans la course à la Ligue des Champions mais aussi dans celle pour le titre. La lutte sera magistrale jusqu'à la fin de saison. Le Racing, lui, a failli tenir son exploit à Lille après n'avoir été repris qu'en toute fin de match (1-1). Strasbourg a d'autres objectifs que son rival du soir en luttant pour le maintien. Les Strasbourgeois ne sont qu'à 5 points de la 18e place occupée par Nîmes. Les regards sont donc dans le rétroviseurs et il va falloir glaner le plus possible de points. Je ne pense pas que ce sera possible aujourd'hui. Ces Monégasques me semblent supérieurs et solides. Buteur lors de son dernier match, je vois bien Kévin Volland réediter cela à la Meinau. Un combiné coté à 3.45 !

