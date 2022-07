PRONOS PARIS RMC Le classement maillot jaune de la 21e étape – Tour de France

Le classement par gains de la Dream Team RMC Sport

Il avait la pression et il l’a fait ! Pierre-Yves Leroux a enfin parié sur le bon coureur aujourd’hui en la personne de Jasper Philipsen, vainqueur sur les Champs-Elysées. Le Belge était bien plus fort que ses adversaires et conclue en beauté ce Tour de France avec une deuxième victoire d’étape. Si Pierre-Yves reste dernier, lui aussi termine bien cette édition de la bonne manière Jérôme Coppel remporte, de très loin, notre course au maillot jaune et peut remercier Christophe Laporte qui lui a apporté une cote à 60.00 !

Le classement final :

Jérôme Coppel………………...…........520€

Arnaud Souque………………..........…-85€

Yohan Bredow…………….....….…....-92€50

Cyrille Guimard……………...…..….....-100€

Christophe Cessieux……….………….-109€

Pierre-Yves Leroux………………......-179€