PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 12 janvier – EFL Cup – Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Tottenham et Chelsea (3.40)

C’est un derby pour une place en finale ! Chelsea se déplace avec un avantage de deux buts acquis au match aller. S’ils connaissent une zone de turbulence qui semble toujours plus longue, les Blues ne perdent quasiment jamais cette saison. Toutefois, Thomas Tuchel devra se passer d’Edouard Mendy, actuellement à la CAN. Ngolo Kanté et Thiago Silva sont toujours incertains et pourraient également manquer cette rencontre, ce qui devrait inciter le coach allemand à jouer de manière plus pragmatique. Tottenham pourrait en profiter pour tenter de renverser son adversaire. Les Spurs vont beaucoup mieux depuis l’arrivée d’Antonio Conte sur le banc. Le technicien italien devra en revanche faire sans Heung-Min Son, blessé au mollet. Surtout, Tottenham n’arrive pas à avoir cette culture de la gagne et n’a plus remporté le moindre trophée depuis 2008 ! Je miserais donc sur un match nul entre les deux équipes (3.40).

Les autres options :

Pas de vainqueur entre l’Inter Milan et la Juventus (4.00)

Pas de vainqueur entre la Mauritanie et la Gambie (3.00)

Cote totale des trois matches nuls du jour : 40.8