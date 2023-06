PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 16 juin – Euro Qualifications

Notre pronostic : pas de vainqueur entre la Grèce et l’Irlande (3.10)

Voilà une rencontre qui risque d’être particulièrement équilibrée. La Grèce et l’Irlande doivent tirer leur épingle du jeu pour essayer d’exister dans un groupe composé de la France et des Pays-Bas. Les Grecs ont bien commencé en s’imposant logiquement contre Gibraltar (3-0) en mars dernier. Mais leurs matches amicaux laissent place à beaucoup de doutes alors qu’ils ont notamment concédé le nul contre Malte et la Lituanie. En face, l’Irlande a débuté par une défaite sur le plus petit des scores face aux Bleus, suite à un magnifique but de Pavard. Rien d’alarmant donc, d’autant plus que les Irlandais assurent souvent l’essentiel face aux adversaires plus abordables sur le papier. Ils restent toutefois plus en difficulté en déplacement. Au cours d’une rencontre serrée, les deux écuries pourraient bien se retrouver dos à dos.

