PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 2 septembre – Ligue 2

C’est une rencontre qui risque d’être très serrée. Les deux équipes vivent un début de saison pénible. Quevilly-Rouen n’a remporté qu’une seule de ses six rencontres. C'était face à la lanterne rouge, Pau. Les Normands peinent à produire du beau football et jouent plutôt pour ne pas perdre. Toujours invaincus à domicile, où ils sont plus entreprenants, ils affrontent aujourd’hui un adversaire en souffrance. En effet, Niort est l’équipe qui a le plus perdu depuis le début de l’exercice, avec quatre défaites. Mais trois de ces revers l’ont été contre Bordeaux, Valenciennes et Sochaux. La situation n’est donc pas encore alarmante pour l’actuel 16e. Moins en difficulté face aux équipes de la seconde partie de tableau, ils pourraient repartir du Stade Robert Diochon avec le point du nul.

