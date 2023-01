PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 31 janvier - Ligue 2

Notre pronostic : match nul entre Bordeaux et Le Havre (3.00) !

C'est un tournant de la saison de Ligue 2 ! Le Havre, solide leader du championnat avec dix points d'avance sur le troisième, se déplace chez son dauphin Bordeaux qui compte sept points de retard. Autant dire qu'une victoire au Matmut Atlantique permettrait aux Havrais de faire un grand pas vers la Ligue 1. Les Normands, qui n'ont perdu qu'une seule fois cette saison (le 6 août à Valenciennes), marquent un peu le pas actuellement avec deux nuls sur les quatre dernières journées. Les joueurs de Luka Elsner sont d'ailleurs passés tout proche d'un revers samedi dernier à Amiens (1-1). En face, Bordeaux s'est refait la cerise depuis trois rencontres et reste sur une prestation aboutie à Dijon (victoire 3-0). Les Girondins savent qu'ils n'ont pas le droit de se manquer ce soir et ils s'appuient sur un excellent bilan à domicile : 6 succès, 3 nuls et 1 défaite. Le meilleur conseil c'est donc de miser sur un score de parité à l'issue du temps réglementaire (3.00) ! Fiabilité : 33%

