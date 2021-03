PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 mars Premier League - Angleterre

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Fulham et Tottenham (3.60)

Fulham (18e), n’a perdu qu’une seule rencontre en février, pour deux victoires et trois nuls. Le spécialiste du partage des points en Angleterre (11 à égalité avec Brighton) va mieux mieux et ne compte plus que trois longueurs de retard sur le premier non relégable, Newcastle. Dans ce derby de Londres contre Tottenham, les Cottagers sont capables d’arracher un point surtout que les hommes de José Mourinho restent sur trois défaites en déplacement, à Brighton, à Manchester (City) et à West Ham. Vu la forme actuelle des deux clubs, je ne serais pas vraiment surpris que les Spurs perdent quelques plumes à Fulham. Alors banco sur un score de parité pour largement tripler la mise !

Fiabilité : 40 %

