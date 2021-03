PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 7 mars Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Cologne et le Werder Brême (3.18).

Duel de milieu de tableau ce dimanche en Bundesliga avec Cologne qui accueille le Werder Brême. Le 14e face au 12e du classement. Léger avantage psychologique donc aux hommes de Florian Kohfeldt qui restent aussi sur un succès face à Francfort (2-1). Problème, cette équipe n’y arrive toujours pas lorsqu’elle se déplace. La preuve, elle n’a remporté qu’une seule de ses 4 dernières rencontres de championnat. Contexte encore plus compliqué pour Cologne qui n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches de championnat. Dernier revers en date, c’était contre le Bayern Munich (5-1) malgré un but d’Elyes Skhiri. Pour ce face à face entre deux équipes en perte de confiance, il faut s’attendre à une rencontre très équilibrée. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un partage des points entre Cologne et le Werder Brême!

Les autres options :

Nul entre Rio Ave et Farense (3.15)

Nul entre l’Atletico Madrid et le Real Madrid (3.30)

Nul entre Huesca et le Celta Vigo (3.30)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 109.08

