PRONOS PARIS RMC Le pari basket de folie de Stephen Brun du 3 mai – NBA

Mon pronostic : Boston bat Philadelphie et au moins 25 points marqués par Tatum et Harden (3.05)

Il va être difficile pour Philadelphie de réaliser un deuxième exploit d’affilée. Les Sixers ont, en effet, été auteurs d’une grosse performance en gagnant le premier match de la confrontation au TD Garden, qui plus est sans Joel Embiid. Mais c’est justement la possible nouvelle absence du MVP de la saison régulière qui m’interpelle. En son absence, James Harden a été énorme, inscrivant pas moins de 40 points ! Et si je le vois scorer de nouveau cette nuit, je ne pense pas qu’il atteindra un tel total une deuxième fois. Surtout que Boston est dans l’obligation de gagner avant d’enchaîner deux déplacement au Wells Fargo Center. Portés par un Jayson Tatum énorme, les Celtics devraient faire le travail sur leur parquet et revenir à 1-1. Harden et Tatum pourraient également inscrire plus de 25 points.

