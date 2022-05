PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 11 mai – NBA

Mon pronostic : Boston bat Milwaukee et plus de 29,5 points inscrits par Giannis Antetokounmpo (2.30)

Il devient vraiment compliqué de miser sur ces rencontres de playoff. Actuellement à 2-2 dans cette confrontation, chaque franchise a remporté un match sur son parquet et un autre en déplacement. Boston réalise vraiment une saison plus que solide et confirme ses performances fantastiques en saison régulière. Avec un effectif complet, les Celtics doivent viser plus haut et prendre un avantage décisif cette nuit. Entre l’excellent Marcus Smart, le vétéran Al Horford, auteur d’un match énorme il y a deux nuits, et un Jayson Tatum en feu, il va être compliqué pour Milwaukee de s’imposer au Fiserv Forum. Le Bucks peuvent pourtant s’appuyer sur un Giannis Antetokounmpo étincelant mais bien trop esseulé. Surtout, la blessure de Khris Middleton est un véritable handicap pour son équipe et pourrait être préjudiciable pour la suite des évènements. Je miserais donc sur un succès de Boston malgré un nouveau récital d’Antetokounmpo qui devrait de nouveau inscrire au moins trente points. Un pari coté à 2.30.

Pariez sur Boston – Milwaukee ici !