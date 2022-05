PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 12 mai – NBA

Mon pronostic : Philadelphie bat Miami et plus de 19,5 points inscrits par Embiid (1.96)

Philadelphie n’a plus le choix. Mené 3-2 face à Phoenix, une défaite serait alors synonyme d’élimination ce soir. Dans une confrontation où chaque match a été remporté par l’équipe qui reçoit, les Sixers auront donc l’avantage du parquet et du public. En effet, l’excitation de jouer une rencontre aussi importante à domicile pourrait donner des ailes aux coéquipiers d’un Joel Embiid qui fait ce qu’il peut malgré ses blessures. Le joueur de vingt-huit ans a fini la cinquième manche sur les rotules tout en ayant des statistiques honorables. Je le vois donc mener son équipe vers un ultime match en réalisant une grosse performance cette nuit. En face, Miami doit toujours faire avec un Kyle Lowry diminué physiquement et n’arrive pas à imposer son rythme en déplacement. C’est pourquoi je miserais sur une victoire de Philadelphie et plus de 19,5 points inscrits par Embiid. Un pari qui vous permet de presque doubler la mise (1.96).

