PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 17 novembre - NBA

Mon pronostic : Atlanta bat Boston (1.54) !

Duel entre deux franchises de l'Est qui ne sont pas à leur place la nuit prochaine ! Atlanta, finaliste de conférence la saison dernière, pointe actuellement à la treizième place avec un bilan négatif (six victoires et neuf défaites). Boston, de son côté, est tout juste meilleur avec un bilan à l'équilibre (sept succès pour sept revers). Bonne nouvelle pour les Hawks : Trae Young, fantastique sur les derniers mois, s'est enfin remis en route et retrouve son efficacité au shoot. Je pars sur une victoire d'Atlanta et je vous propose le MyMatch suivant : Atlanta gagne et Young marque au moins vingt-cinq points pour une cote de (2.45) !

