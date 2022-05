PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 18 mai – Playoff NBA

Mon pronostic : Golden State bat Dallas avec un écart d’au moins 6 points (2.00)

Cette finale de la conférence Ouest a fière allure ! Golden State est vraiment l’une des meilleures équipes de NBA depuis plus de sept ans. Les Warriors, une nouvelle fois auteur d’une saison très solide, pourraient bien décrocher le graal une quatrième fois depuis la saison 2014-2015. Avec un Steph Curry toujours aussi impressionnant, Golden State a toutefois affronté des adversaires diminués depuis le début de ces playoff, entre un Nikola Jokic souffrant du poignet avec Denver et un Ja Morant blessé au genou du côté de Memphis. En face, Dallas peut évidemment compter sur un Luka Doncic absolument monstrueux. Mais la question est de savoir si le Slovène sera bien entouré à chacune des rencontres des Mavericks. Dans un match qui promet d’être offensif, entre deux équipes qui tirent souvent à trois points, je miserais sur un succès des Warriors par au moins 6 points d’écart. Un pari qui vous permet de doubler la mise.

Mon MyMatch de folie : victoire de Golden State, plus de 29,5 points inscrits par Curry et Doncic, plus de 7,5 rebonds pour Looney (7.75).

