PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 25 décembre – NBA

Mon pronostic : Boston s’impose à Milwaukee (2.45)

Ça va mieux en ce moment pour les Celtics. Après un début de mois compliqué, dû à un calendrier très défavorable, Boston a su relever la tête et glaner des succès probants contre Cleveland, les Knicks, et Milwaukee justement. Après un premier quart temps remporté, les Bucks avaient été dominés tout le reste du match. Les joueurs de Mike Budenholzer sont sur une bonne période, mais ont du mal à s’affirmer lorsque le niveau s’élève, comme le prouvent leurs défaites contre Cleveland et la Nouvelle Orléans. Sachant en plus qu’ils ne pourront pas compter sur Antetokoumpo, absent pour cause de protocole Covid, je pense que les Celtics ont un vrai coup à jouer. Pour moi, Boston va gagner au Fiserv Forum.

Pariez sur Milwaukee - Boston ici !