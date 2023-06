PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun sur Belgique - France - Euro (F)

Mon pronostic : la Belgique bat la France et Fauthoux délivre au moins 4 passes décisives (3.25)

C'est la finale avant l'heure entre les deux probables meilleures nations d'Europe ! La Belgique est impressionnante dans ce tournoi, avec 4 succès probants qui font d'elle la meilleure attaque. Hormis une victoire dans le dernier quart-temps contre l'Italie, les Belges ont battu Israël, la République Tchèque et la Serbie par au moins 40 points d'écart. C'est dire si elles se baladent dans cette compétition. Ce match sera évidemment plus difficile contre une équipe de France toute aussi redoutable. Les Bleues ont également fait carton plein contre l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Slovénie et le Monténégro. La marche me paraît toutefois un peu trop haute aujourd'hui face à un adversaire qui marche sur l'eau. Marine Fauthoux devrait de nouveau distribuer des caviars mais cela ne sera pas suffisant. La Belgique devrait finir par s'imposer.

