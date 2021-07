PRONOS PARIS RMC Le pari d'Emmanuel Petit du 2 juillet sur Suisse-Espagne Euro 2020

Mon pronostic: l'Espagne bat la Suisse et les deux équipes marquent (3.25).

Suite de l’Euro 2020 ce vendredi avec ce quart de finale entre la Suisse et l’Espagne. Je suis totalement d’accord avec Christophe, si cette rencontre doit pencher d’un côté ce sera normalement en faveur de la Roja. Surtout que cette équipe reste sur un succès au bout du suspense contre la Croatie (5-3). L’autre bonne nouvelle, c’est qu’en attaque Alavaro Morata a enfin été décisif. Je suis convaincu qu’il est capable de mener son groupe vers un nouveau succès ce soir! Mais méfiance, les Suisses arrivent eux toujours à se montrer dangereux. Ils l’ont d’ailleurs démontré face à la France (3-3 TAB 5-4), mais aussi contre la Turquie (3-1) et le Pays de Galles (1-1). Seferovic, Embolo et Shaqiri pourraient bien profiter des errances assez régulières de la défense espagnole. C’est pourquoi je vous l’Espagne battre la Suisse et les deux équipes marquer!

