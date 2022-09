PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 24 septembre - Rugby - Top 14

Notre pronostic: Toulouse bat le Racing entre 8 et 14 points (3.70)

Si le Stade Toulousain, favori pour le titre de champion de France, a perdu le week-end dernier à Pau, c'est surtout parce qu'Ugo Mola avait décidé de faire tourner son effectif et de laisser au repos la plupart des internationaux. Antoine Dupont et ses collègues de l'équipe de France seront de retour aujourd'hui pour la réception des Parisiens. Toulouse ne peut pas se permettre deux défaites de suite et personne ne l'envisage réellement, sauf bien sûr les Racingmen, vainqueurs à Ernest Vallon la saison dernière en janvier, juste avant le Tournoi des Six Nations. Hormis cette fois-là, Toulouse ne se laisse généralement pas surprendre sur sa pelouse: 80 % de succès face à son adversaire du jour en dix ans ! Bien que Ntamack manquera à l'appel, les "Rouge et Noir" ont largement les armes pour s'imposer devant leur public. La tâche des Parisiens, privés de plusieurs titulaires, s'annonce compliquée, surtout qu'ils devront se déplacer à la Rochelle le week-end prochain. Dans ces conditions, je vous propose de parier sur une victoire toulousaine entre 8 et 14 points pour une magnifique cote de 3.70 !

Fiabilité : 30 %

