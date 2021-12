PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 28 décembre – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Tottenham s’impose à Southampton et les deux équipes marquent (3.70)

Duel entre deux équipes qui ont performé lors du Boxing Day. Southampton est allé s’imposé sur la pelouse de West Ham (2-3). Les Saints ont profité du manque de forme des Hammers en ce moment pour prendre une grande bouffée d’air frais et stopper une série de six rencontres sans victoire. Une très belle performance qui pourrait leur donner confiance pour la suite sauf qu’aujourd’hui, ils affrontent une équipe qui va beaucoup mieux. Antonio Conte fait de très bonnes choses à la tête de Tottenham. Les Spurs viennent de l’emporter largement face à Crystal Palace (3-0). Sous la houlette de l’entraîneur italien, le club londonien n’a pas perdu en Premier League pour un bilan de deux nuls et quatre succès. Je le vois gagner à Southampton cet après-midi pour une cote de 1.90. Pour faire gonfler tout ça, je pense que les Saints vont marquer aussi. Un pari de folie à 3.70 !

L’autre option :

Match nul entre Watford et West Ham (3.50)

Cote totale des deux paris de folie : 12.95