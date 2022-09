PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 30 septembre - Parva Liga - Bulgarie

Notre pronostic: le Slavia Sofia s'impose à Plovdiv (3.50)

J'ai déniché pour vous une très jolie cote en Bulgarie ! En effet, je suis vraiment surpris que le Slavia Sofia (6e de Parva Liga), soit outsider à Plovdiv, chez l'avant dernier du championnat. Les joueurs de la capitale comptent six victoires et trois nuls après neuf journées et se sont imposés déjà trois fois en six déplacements, chez des équipes du même niveau que leurs adversaires du jour, qui lutteront elles aussi pour ne pas descendre en fin de saison. N'oublions pas que le Botev a déjà chuté à trois reprises à domicile depuis le début de la compétition, et pas contre des ténors de Parva Liga ! Vu la dynamique actuelle des deux clubs, il me paraît judicieux de faire confiance aux visiteurs, surtout pour une cote si élevée (3.50) !

Fiabilité : 35 %

Les autres options:

Nul entre Aalborg - Odense (3.35)

Nul entre Ruzemberok - Skalica (3.30)

Cote totale pour les trois paris de folie: 39.69

