PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 4 mars Premier League - Angleterre

Notre pronostic: nul entre Liverpool et Chelsea (3.60)

Rien ne va plus pour Liverpool à Anfield: quatre défaites de suite à domicile contre Burnley, Brighton, Manchester City et Everton ! Dans ces conditions, recevoir Chelsea n’est vraiment pas un cadeau car les Blues, depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, enchaînent les bons résultats, aussi bien en Premier League qu’en Ligue des champions (victoire 1-0 face à l’Atletico grâce au « bijou » de Giroud). Cependant, les Londoniens restent sur deux nuls en championnat, à Southampton et contre Manchester United à Stamford Bridge. Comme j’imagine mal les Reds s’incliner une cinquième fois d’affilée à Anfield, je vous propose de parier sur un partage des points coté à 3.60. Un joli pari de folie qui n’aurait rien de très surprenant.

Fiabilité : 35 %

