PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 7 mars Liga – Espagne

Notre pronostic: match nul entre l’Atletico Madrid et le Real Madrid (3.30).

Magnifique choc ce dimanche en Espagne avec l’Atletico, leader, qui accueille le Real Madrid toujours 3e du classement. Les hommes de Diego Simeone semblent toujours sur leur petit nuage. Ils restent d’ailleurs sur un succès face à Villarreal (2-0). Plus largement, ils n’ont perdu qu’un seul de leurs 13 derniers matches de Liga. Mais cette rencontre, c’est aussi une histoire de revanche! En effet au match aller ce sont les joueurs de Zinedine Zidane qui s’étaient imposés assez facilement (2-0) avec notamment un but de Casemiro. Ce groupe peut toujours compter sur un Karim Benzema en très grande forme. L’attaquant français a déjà marqué 17 buts depuis le début de la saison. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de miser sur un score de parité entre l’Atletico Madrid et le Real Madrid!

Les autres options :

Nul entre West Bromwich et Newcastle (3.25)

Nul entre Huesca et le Celta Vigo (3.30)

Nul entre la Sampdoria Gênes et Cagliari (3.45)

Cote totale pour les qautre paris de folie: 122.10

