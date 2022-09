PRONOS PARIS RMC Le pari de Rolland Courbis sur Partizan Belgrade – Nice – Conference League

Mon pronostic : le Partizan Belgrade ne perd pas face à Nice et moins de 2,5 buts dans le match (2.35)

L’OGC Nice n’est plus une équipe emballante. Les Aiglons sont inconstants en ce début de saison et ont du mal à vivre l’après Christophe Galtier. Le travail de Lucien Favre ne porte pas encore ses fruits, même si le mercato Niçois est très intéressant, avec les arrivées de Pépé, Laborde et Diop en attaque. Mais l’absence de Delort ce soir risque de coûter cher. D’autant plus qu’en face le Partizan Belgrade est une très bonne équipe et pourra compter sur le soutien d’un public bouillant. Les Serbes ont également vécu une contre-performance sur la pelouse de Slovacko la semaine dernière (3-3) et chercheront à se rattraper. Je ne les vois pas perdre à domicile, au cours d’un match peu prolifique.

