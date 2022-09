PRONOS PARIS RMC Le pari du jour 21 septembre - ATP Metz

Notre pronostic: plus de 19,5 jeux, plus de 8,5 jeux dans le 1e set et 1-1 après deux jeux lors de Gasquet - Thiem (1.80 via My Match)

Il est très difficile de pronostiquer cette rencontre entre Richard Gasquet (85e mondial) et Dominic Thiem (182e) à Metz. Le Français, malgré son âge, est plutôt en forme depuis Roland-Garros (13 succès pour 6 revers) mais il peut avoir des difficultés à enchaîner. De son côté, l'ancien numéro 3 mondial essaie de revenir à un meilleur niveau et reste sur une finale perdue lors du challenger de Rennes face à Humbert. Même si je donnerais un léger avantage à Richard (1.84), je préfère vous proposer un scénario pour une cote très similaire via un My Match... sans donner de vainqueur: 1-1 après deux jeux, plus de 8,5 jeux dans le premier set et plus de 19,5 jeux dans le match (1.80). On peut en effet s'attendre à une rencontre disputée entre deux joueurs qui ont brillé par le passé. L'un veut rester à un bon niveau malgré ses 36 ans et l'autre souhaite retrouver au plus vite le haut du classement mondial même si le chemin s'annonce encore long.

Fiabilité : 60 %

