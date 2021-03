PRONOS PARIS RMC Le pari du jour d'Eric Di Meco du 3 mars Ligue 1 - France

Mon pronostic : nul entre Strasbourg et Monaco (3.90)

C'est l'équipe en vogue du moment, l'ASM poursuit sa remontée fantastique et est pleinement dans la course pour le titre. Evidemment que les Monégasques sont incroyables et jouent très bien mais justement je pense qu'il pourrait y avoir une légère décompression. Peut-être également que les joueurs vont commencer à ressentir la pression d'une première place possible en championnat. Les Lillois l'ont vécu. La dernière ligne droite est toujours la plus dure surtout quand on sait qu'il ne faut pas perdre de points. Les Strasbourgeois ont en plus failli réaliser un exploit sur la pelouse du LOSC en menant 1 à 0 jusqu'à la 86e minute. Alors oui le Racing n'est pas exceptionnel à la maison mais je pense que c'est surtout Monaco qui peut déjouer. C'est évidemment un risque que je vous propose en pariant sur un score de parité entre ces deux équipes pour presque quadrupler votre mise si j'ai vu juste (3.90) !

Pariez sur Strasbourg - Monaco ici !