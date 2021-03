PRONOS PARIS RMC Le pari du jour de Lionel Charbonnier du 3 mars Ligue 1 - France

Mon pronostic : Marseille ne perd pas à Lille et moins de 2,5 buts dans la rencontre (2.55) !

Et si Lille craquait ? Le LOSC a failli chuter ce week-end face à Strasbourg. Les Lillois n'avaient également pas réussi à l'emporter face à Brest lors de leur dernier match à domicile. Pierre Mauroy ne réussit donc pas au club nordiste. Mentalement il va falloir être très costaud pour tenir le rythme effréné tenu par les trois équipes derrière : Paris, Lyon et Monaco ! D'autant qu'en face, malgré la cote très favorable à Lille, Marseille a des arguments pour répondre. Les Marseillais me plaisent de plus en plus. J'ai le sentiment que la tempête se calme et le point obtenu contre Lyon (1-1) a dû faire du bien au mental. C'est pourquoi je ne les vois pas perdre ce soir. Défensivement Lille est très solide et ne devrait pas encaisser beaucoup de buts donc je vous conseille de miser sur un faible total au niveau du score. Côté marseillais, je pense que Dimitri Payet pourrait marquer (6.25). Si vous cumulez le N2 avec moins de 2,5 buts et une réalisation de Payet, cela vous donne un MYMATCH énorme coté à 14 !

Pariez sur Lille - Marseille ici !