PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 janvier – Premier League – Angleterre

Battu sur la pelouse de Manchester City, Chelsea a dit au revoir à ses espoirs de titre cette saison. Les Blues ont confirmé leur état de forme très moyen depuis quelques temps. Les joueurs de Thomas Tuchel n’ont gagné que trois fois en Premier League depuis décembre pour quatre nuls et deux revers. Pourtant, ils comptent toujours six points d’avance sur le 4e, West Ham et seulement deux de retard sur le 2e, Liverpool, qui compte un match en moins. Cela va être difficile ce soir à Brighton. Les Seagulls sont dans la première partie de classement avec une belle 9e place et une série de quatre rencontres sans défaite. L’effectif est très intéressant avec un duo Maupay/Trossard capable de faire mal à n’importe qui. Je ne pense pas non plus que Chelsea va perdre. Je miserais donc sur le N2. Pour faire gonfler la cote et comme je ne vois pas un grand spectacle, je vous propose d'ajouter le fait qu'il y ait moins de 2,5 buts pour presque doubler la mise !

