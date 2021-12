PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 1er janvier – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Manchester City s’impose sur la pelouse d’Arsenal et au moins trois buts (1.94)

Très beau match pour commencer cette nouvelle année 2022. Arsenal est en pleine forme avec cinq succès consécutifs toutes compétitions confondues. En championnat, les Gunners ont cartonné avec des larges succès contre Southampton (3-0), West Ham (2-0), à Leeds (1-4) et à Norwich (0-5). Contre les équipes moins bien classées, Arsenal est très fort. Face aux gros c’est plus compliqué avec des défaites sur la pelouse de Manchester United, contre Chelsea et des corrections reçues à Anfield et lors du match aller à l’Ethiad Stadium sur le terrain de City (5-0). Les Citizen qui sont eux aussi en pleine bourre, restent sur une série exceptionnelle de dix succès de suite en championnat. Je la vois continuer et je m’attends à un très beau spectacle. C’est pourquoi je vous propose de miser sur la victoire de Manchester City avec au moins trois buts dans la rencontre pour presque doubler la mise !

