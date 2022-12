PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 décembre – Süper Lig – Turquie

Notre pronostic : Fenerbahce ne perd pas sur la pelouse de Trabzonspor et les deux équipes marquent (2.05)

Le championnat de Turquie reprend après un mois et demi d’arrêt. Les clubs turcs ont déjà repris la compétition avec la coupe. Fenerbahce s’est d’ailleurs imposé 3-1 face à Istanbulspor grâce notamment à un doublé de Batshuayi. Leaders de Süper Lig, le Belge et ses coéquipiers voudront garder leurs deux points d’avance sur Galatasaray et ne pas permettre à Trabzonspor de se relancer. Ce dernier, qualifié en huitième de finale cette semaine face à Samsunspor (3-0), a terminé la première phase du championnat à la 7e place mais possède seulement six longueurs de retard sur son adversaire du soir. Cependant, difficile d’imaginer Fenerbahce perdre. Je pense que l’on pourrait assister à un nul. Il y en a eu quatre sur les cinq dernières journées pour Trabzonspor. Je vois également les deux équipes marquer car cela arrive très souvent entre ces deux clubs.

