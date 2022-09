PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 26 septembre – Ligue des Nations

Notre pronostic : l'Italie ne perd pas en Hongrie et les deux équipes marquent (2.20)

C'est la grande finale de ce groupe A3 ! Et c'est une belle surprise car elle oppose les deux pays non-qualifiés pour la Coupe du Monde à venir. La Hongrie ne cesse de surprendre depuis le début de la compétition. En effet, après avoir battu l'Angleterre à deux reprises, elle s'est offerte un nouveau succès de prestige en s'imposant à Leipzig, contre l'Allemagne (1-0). Des résultats impressionnants qui permettent aux Hongrois d'aborder cet ultime match dans la peau du leader. Un nul leur suffirait ainsi à obtenir leur billet pour la phase finale. Mais ils affrontent aujourd'hui le seul adversaire qui les a battu. Bien que moins flamboyante dans le jeu, l'Italie a également son destin entre ses pieds. Car une victoire à Budapest leur permettrait de passer devant leur rival du soir. Très à l'aise en déplacement, la Squadra Azzurra fera tout pour s'offrir l'accès à un nouveau trophée, après le terrible échec de sa non-participation au mondial au Qatar. Je ne la vois ainsi pas perdre aujourd'hui, sans forcément obtenir sa qualification.

