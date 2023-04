PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 3 avril – Ligue 2

Notre pronostic : Bordeaux ne perd pas à Guingamp et les deux équipes marquent (2.30)

En 2023, Guingamp (10e) a toujours marqué au moins un but à Roudourou et Bordeaux (3e) a toujours marqué à l’extérieur. On peut déjà partir sur l’idée que les deux séries peuvent se poursuivre ce soir. Les Girondins ont besoin de prendre trois points en Bretagne pour retrouver leur 2e place laissée à Metz, vainqueur de Laval avant-hier. La mission n’a rien d’impossible car l’En-Avant n’est que 19e au classement à domicile avec quatre victoires, trois nuls... et sept défaites ! Depuis la reprise, les Bretons ont chuté quatre fois sur six devant leur public. De son côté, Bordeaux s’est imposé à trois reprises lors de ses cinq derniers déplacements... à Dijon, Pau et Amiens ! Enfin, au 21e siècle, les Girondins ont pris des points à Guingamp dans 70 % des cas. Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le N2 avec des buts de chaque côté pour plus de deux fois la mise !

Fiabilité : 55 %

Les autres options :

Valence bat le Rayo Vallecano (2.45)

Empoli ne perde pas contre Lecce et moins de 2,5 buts dans le match (1.92)

Cote totale pour les trois paris du jour : 10.82

