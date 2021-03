PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 3 mars Ligue 1 - France

Notre pronostic : victoire de Lille face à Marseille (1.85) !

Après Lyon dimanche, Marseille doit enchaîner avec le leader lillois. L’OM a été bon ce week-end pour prendre un point à un candidat au titre. Le niveau de jeu n’est pas exceptionnel, loin de là, et les Lyonnais ont été décevants mais c’est le genre de résultat qui peut faire du bien quand on vit une saison chaotique comme les Marseillais sont en train de vivre. De plus les espoirs de Coupe d’Europe sont toujours là. Maintenant Lille n’a pas le droit à l’erreur après la contre-performance inattendue face à Strasbourg où les Lillois ne sont revenus au score qu’en fin de match (1-1). Il leur faut gagner pour ne pas perdre leur place de leader convoitée par le PSG. On a l’impression que c’est l’année ou jamais pour stopper l’hégémonie parisienne mais pour cela il ne faut pas craquer mentalement. C’est pourquoi je pense que les Lillois vont se remobiliser pour ne pas vivre deux fois de suite une déception. Je vous conseille donc la victoire du LOSC pour une cote de 1.85 !

