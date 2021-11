PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 30 novembre – Série A – Italie

Notre pronostic : la Juventus gagne sur la pelouse de la Salernitana sans encaisser de but (2.00)

Qu’elle est difficile cette saison pour la Juventus ! La Juve n’est que 7e de Série A avec un bilan très moyen de six victoires, trois nuls et cinq défaites dont une lors de la dernière journée face à l’Atalanta (0-1). En Ligue des Champions, les Turinois ont même pris une rouste sur la pelouse de Chelsea (4-0). Il faut absolument enrayer cette mauvaise passe et rien de mieux que de jouer chez la lanterne rouge. La Salernitana n’a pris que huit points et a déjà perdu dix fois en quatorze journées. Ils sont parvenus à faire un nul à Cagliari (1-1), 19e de Série A. Je vous propose donc de parier sur la victoire de la Juventus sans encaisser de but pour gonfler la cote et doubler la mise !

