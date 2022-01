PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 4 janvier – Coupe de France

Notre pronostic : Lille ne perd pas à Lens et au moins deux buts (1.98)

C’est un très beau derby qui nous attend pour clore ces seizièmes de finale de la Coupe de France. Le spectacle sera cependant un peu gâché par l’instauration d’une jauge limitée de spectateurs pour cette rencontre. En championnat Lens et Lille se sont rencontrés lors de la phase aller pour un succès des Sang-et-Or à Bollaert (1-0). Depuis la période est plus compliquée pour les Lensois qui n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matches. C’était en Coupe justement sur la pelouse du Stade Poitevin (1-0). Les Lillois vont beaucoup mieux et sont invaincus depuis onze rencontres et ont même gagné six fois sur huit. C’est pourquoi je pencherais plutôt vers le LOSC que je ne vois pas perdre. Je m’attends à des buts donc je miserais également sur le fait qu’il y en ait au moins deux !

