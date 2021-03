PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 4 mars Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Everton s’impose sur la pelouse de West Bromwich Albion (1.86)

Match très déséquilibré sur le papier entre WBA (19e) et Everton (7e) ! Les Toffees voyagent très bien cette saison (8 victoires, 2 nuls et 2 défaites) et un succès à Birmingham n’aurait vraiment rien de surprenant après ceux obtenus à Wolverhampton, à Leeds et à Liverpool en 2021, soit dix points sur douze possibles à l’extérieur en 2021 (nul 3-3 à Old Trafford). De leur côté, les Baggies se sont imposés seulement deux fois à domicile mais ont chuté à sept reprises. Avec neuf longueurs de retard sur le premier non relégables, WBA risque la descente en Championship et ce n’est pas la venue d’Everton qui, selon moi, vont leur permettre de garder espoir.

Fiabilité : 65 %

