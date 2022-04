PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 4 avril Serie A

Mon pronostic : Milan bat Bologne grâce à Giroud (2.20) !

L'AC Milan doit profiter de ce match abordable à San Siro pour reprendre trois points d'avance en tête de la Serie A. Les Milanais affrontent Bologne, classé douzième et qui n'a plus gagné depuis quatre journées. Les Rossoneri pourront s'appuyer une nouvelle fois sur un Olivier Giroud en pleine confiance, lui qui a inscrit deux buts en Bleu pour ses retrouvailles avec l'Equipe de France. Surveillez la composition de départ à une heure du coup d'envoi, et si Giroud et titulaire, associez le à la victoire de Milan pour doubler votre mise (2.20). Pour les plus joueurs d'entre vous, je propose même un combiné italo-anglais aujourd'hui avec deux buteurs français : Milan qui gagne avec but de Giroud et Arsenal qui s'impose face à Crystal Palace avec but de Lacazette (3.85) pour une cote totale de (8.47) !

Pariez sur AC Milan - Bologne ici