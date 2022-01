PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 4 janvier – Coupe de France

Mon pronostic : Lens s’impose face à Lille (2.15)

Ces seizièmes de finale se terminent par un très beau derby ! Lens a connu une fin d’année particulièrement compliquée et reste sur une série de cinq matches sans victoire en Ligue 1. La trêve est donc arrivée au bon moment pour les Sang et Or qui ont pu souffler. Les joueurs de Franck Haise ne doivent pas regarder dans le rétroviseur et reprendre leur marche en avant. C’est une équipe qui nous a emballés quasiment toute la première partie de saison et qui a les capacités pour réaliser un beau parcours en Coupe de France. En face, le LOSC fait la grimace. Jocelyn Gourvennec devra, en effet, se passer de Xeka et André au milieu de terrain mais aussi et surtout de Yilmaz et David en attaque ! Le buteur canadien a souvent enfilé le costume de sauveur pour ses coéquipiers et son absence risque d’être fatale pour les Lillois. Je miserais donc sur une victoire lensoise. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.15).

