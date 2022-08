PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 20 août – Ligue 1

Mon pronostic : Monaco ne perd pas contre Lens, les deux équipes marquent et but de Ben Yedder (3.15 via MYMATCH)

Les Monégasques n’ont pas été vernis la semaine dernière face à Rennes. Réduits à dix dès la 15e minute suite au rouge direct reçu par Fofana, les joueurs de la Principauté auraient mérité de remporter cette rencontre. Disasi a manqué un pénalty à la 33e puis juste avant l’heure de jeu, ils ont concédé un but de Laborde pour égaliser au courage grâce à Embolo. Un match nul très encourageant pour l’ASM qui pourrait bien aller chercher la victoire aujourd’hui. Cela va être difficile mais pas impossible. Les Lensois restent sur un score nul et vierge à Ajaccio après l’avoir emporté à domicile contre Brest (3-2). Je ne vois pas Monaco perdre, je m’attends également à des buts et pour encore plus faire gonfler la cote, je parierais sur une réalisation de Wissam Ben Yedder pour plus que tripler la mise !

