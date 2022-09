PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen sur Allemagne – Hongrie – Ligue des Nations

Mon pronostic : l’Allemagne bat la Hongrie et les deux équipes marquent (2.85)

Voilà une rencontre qui s’annonce palpitante. Car c’est dans la peau du chassé que la Hongrie se déplace en Allemagne. Avec sept unités au compteur, les Hongrois sont, en effet, leader de ce groupe 3, pourtant particulièrement relevé. Ils se sont notamment imposés largement en Angleterre au mois de juin (4-0) après avoir pris un point face à leur adversaire du soir à l’aller (1-1). Des résultats positifs qui leur permet d’aborder ce match avec le plein de confiance. Mais rien ne sera facile contre des Allemands toujours invaincus. La Mannschaft peut d’ailleurs s’installer à la 1ere place en cas de succès. Supérieure sur le papier, malgré les absences de Neuer, Goretzka, Reus et Brandt, elle est dans l’obligation d’emballer la rencontre et d’attaquer. Je vois donc l’Allemagne gagner et les deux équipes marquer.

