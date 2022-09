PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen sur Auxerre – Lorient – Ligue 1

Mon pronostic : Auxerre ne perd pas face à Lorient et les deux équipes marquent (2.30)

Attention au match piège pour les Merlus. En effet, si la dynamique est lorientaise, celle-ci peut prendre fin à tout moment. Régis Le Bris parvient à tirer le meilleur de ses joueurs, qui le lui rendent bien sur le terrain, avec cinq victoires en sept matches et une belle 4e place au classement. Mais, si les Bretons se sont offerts de beaux succès contre Rennes et Lyon, Auxerre est typiquement l’adversaire à ne surtout pas sous-estimer. Les Bourguignons vivent un début de saison pénible mais ont toutes les capacités pour sortir de cette spirale négative. Avec un public qui va pousser et la possibilité de réaliser un joli coup, je vois les Auxerrois ne pas perdre et les deux équipes marquer.

