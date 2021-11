PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 19 novembre - Ligue 1

Mon pronostic : Monaco ne perd pas face à Lille, les deux équipes marquent et Diop buteur (5.80 via MyMatch)

Je m'attends à une belle rencontre ce soir entre deux équipes qui doivent prendre des points pour ne pas voir le wagon de tête se détacher. Elles ne sont pas à leur place. Les Lillois sont dans une très mauvaise passe en championnat alors qu'en Ligue des Champions, cela va plutôt bien avec une victoire face à Séville. L'objectif de cette fin d'année est de se qualifier en huitièmes de finale de la plus pretigieuse des compétitions de clubs. Lille a un match très important à jouer mardi soir avec la réception du leader du groupe, Salzbourg. Je pense donc que cela pourrait peser ce soir. Les Monégasques ne marquent plus mais avec les joueurs qui composent son attaque, cela ne devrait plus tarder à revenir. Sofiane Diop m'intéresse beaucoup. L'international espoir a inscrit un doublé face à l'Arménie lors de cette trêve internationale et a donc pris de la confiance. Il est capable de s'illustrer ce soir. Je vois aussi les Lillois marquer et je me couvrirais avec le fait que Monaco ne perde pas. Un MyMatch coté à 5.80 !

